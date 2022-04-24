雞煲店供舊餐牌點餐　食客埋單需付新價格　網民斥黑店籲報警

政府自上周四(21日)起放寬防疫限制，堂食開放至晚上10時，不少市民趁此外出享用晚餐，多間食肆亦推出眾多優惠吸引食客光顧。不過，有網民近日在社交平台發文，分享自己幫襯「黑店」的經歷，涉事雞煲店疑用舊餐牌供客人點餐，惟價錢沒有更改，付款時才發現部分食品比餐牌標示價錢貴。

涉事網民上周五(22日)在Facebook專頁「食在元朗」分享今次用餐經過，他因經人介紹該區的某雞煲店，遂打算前往幫襯。但事主表示，雞煲店餐牌價錢與其結帳時的價錢不同，如「招牌豬骨鍋」實收138港元，但餐牌上則標示為118港元，價格相差20港元，部分餐前小食亦收貴5港元。經詢問店員後，後者則回應：「我哋加咗價，因為啲餐牌係幾年前做嘅，所以冇改價錢。」網民又指，該名店員的態度惡劣，「然後話我哋唔使咁執着，跟住問我哋想點樣處理」。他最後督促其他網民幫襯該店是要特別小心，提防中招。

事件引起其他網民留言討論，有人質疑涉事店舖等同「黑店」，建議事主報警及向消費者委員會，「話佢違反商品說明條例，合約精神嘛，餐牌寫住幾多錢就幾多錢」、「餐牌都唔改但又加價，有心欺詐啦一於報警啦」。但亦有網民表示，涉事店舖即將結業，即使是「臨尾掠水」，事主就算報警都於事無補。