牛頭角熟食中心現鼠蹤　食環署稱沒收投訴被轟「卸膊」

港府滅鼠無能，引致多區鼠蹤處處。不少街市屬鼠患重災區，近日有市民向東網投訴，目睹有老鼠在牛頭角市政大廈熟食中心出現，東網記者亦直擊多隻老鼠出沒覓食，毫不怕人。惟負責管轄的食環署回覆時表示沒有收到鼠患投訴，地區人士狠批署方自欺欺人，指滅鼠工作應時刻檢討，否則一旦爆發傳染病只會令市民當災。

牛頭角市政大廈一樓為熟食中心，日前有市民在該處用膳時，赫見有老鼠在地板上游走，其中一隻體形頗大的老鼠逗留在地上疑似尋找食物，該市民拍下老鼠照片並向東網投訴。東網記者事後到該處直擊，赫然發現多隻老鼠現身，其中一隻疑似進食老鼠藥後伏於地板上，奄奄一息，卻有老鼠在坑渠間自由行動，表現淡定。食環職員晚上清潔距離熟食中心約20米的肉檔，據街坊稱凌晨時分會有老鼠在肉檔附近出沒。然而，東網向食環署查詢時，署方回覆指過去一年，未接獲查詢所指的地點有鼠患問題投訴，會繼續密切留意上址情況及採取適當行動，以保持環境衞生及防控鼠患。

觀塘區議會主席柯創盛批評「係咪冇收到投訴當係冇鼠患呢，食環署喺鼠患問題上係責無旁貸！」直指食環署自欺欺人，市民已經拍攝相片向傳媒投訴，所謂「有圖有真相」，食環署作為主責部門，理應隨時做好監察，而不是官式回應，部門動用了大量公帑滅鼠卻成效不彰，應要定期檢討結果。老鼠是傳播疾病的媒介，一旦控制不當而散播病毒，對市民健康構成重大威脅。事實上，東網過去多次直擊街市老鼠出沒情況，包括深水埗北河街街市、黃大仙大成街街市及何文田愛民邨街市等。早前就有立法會議員在立法會財務委員會審核2022、23年度特別會議中指出，觀塘鼠患指數是「0.0」，但該區捉到的老鼠卻超過6,000隻，揶揄該區鼠患屬優良的說法。而食環署每年花逾7億港元，動員逾3,000人捉老鼠，議員提出平均捉1隻花費1萬港元，市民並不收貨。