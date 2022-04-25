「新九龍」界石發現　料有85年歷史

曾否想過山邊看似毫不起眼的石頭，亦有可能為香港開埠時期的邊界標記物，擔當勾畫土地界線的重任呢？有尋石者於大埔公路及扎山道各發現1塊疑屬用作標示「新九龍／新界」界線的界石，具有85年歷史。關注團體形容，界石保存完整，並呈四方柱體，而且三面刻字，兩邊為30厘米乘30厘米。團體認為是次發現有助增加考究界石設置方式的基礎。古物古蹟辦事處表示已實地視察及記錄兩塊界石，而兩塊界石的歷史價值初步獲得確認。

香港行跡成員林曉恩表示，札山道及大埔公路發現「新九龍界石」，其中大埔公路的界石3面刻有字，北面為「NEW TERRITORIES」兩行字，南面為「NEW KOWLOON」兩行字，東面為「LIMIT UNDER ORDINANCE No 26 OF 1937」。至於札山道的界石，同樣刻有相同字樣，惟其中一面被石屎掩蓋，估計該界石有4面字樣，惟該界石字樣稍微有異，字體較淺，與上述界石同期。新九龍界線與維城界線的原理接近，以九龍群山南面800英尺等高線作基準，連接西面海岸線的界線在地圖上有註明定線方法。

古蹟辦表示，一直有研究及記錄具歷史價值的界石，並把已確定具歷史價值的界石，納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單。