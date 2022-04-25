北角殺嬰案　爺嫲登門揭歲半愛孫命殞

疫情折煞人，家庭添不幸，北角劏房揭倫常慘劇，分居媽媽涉勒斃B女。涉事母親姓劉（24歲），遇害的姓羅女兒只得19個月大。消息指，劉受家庭問題所困，大約3個月前與丈夫分居，攜同女兒遷住英皇道301至319號麗宮大廈一個「一開六」劏房單位，過着獨自湊B的生活。B女深獲爺爺嫲嫲憐惜疼錫，每周登門探望一、兩次。

前晚約9時半，兩老如常造訪上址單位，驚睹愛孫昏迷躺臥床上，身旁的媳婦亦神志不清，附近擱有一些懷疑藥丸空樽，頓即察覺事態不妙，連忙報警求助。救護員火速趕至，發現女嬰頸部留有可疑傷痕，早已氣絕身亡，至於劉婦同樣頸部紅腫，接受搶救後回復清醒，她被擔架床抬走時激動嚎哭，由救護車送往東區醫院檢查治理。

由於種種迹象顯示案件可疑，警方在單位外拉起封鎖線，向揭發事件的兩老詢問家庭關係等細節，重案組和鑑證科人員亦相繼到場搜證，其後於單位內檢獲兩封遺書和一些膠索帶，不排除有人勒斃女兒後仰藥尋短。警方將案件列作兇殺案，拘捕涉嫌行兇的劉婦，她現正被扣留調查，遇害女嬰則由仵工舁送殮房，稍後將安排剖驗查證死因。案件交由東區警區重案組跟進。

慘劇駭人聽聞，街坊莫不為之難過。住客黃先生表示，平時甚少見到女嬰的父親，兩母女即使身在單位亦比較平靜，並無傳出嬰兒哭聲，對B女無辜遇害感痛心。