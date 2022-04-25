東方日報A1：6小時2慘案　抗疫疲勞壓力爆煲　走上絕路

新冠疫情逾兩年仍未止息，早前更經歷嚴峻的第5波，市民抗疫疲勞下壓力爆煲，終走上絕路。有社福機構與大學進行的研究顯示，部分人的精神健康狀況達臨床關注水平，而在疫下6小時內更連釀中年漢縱火尋死致6鄰受傷及母親殺女慘劇！當中沙田一名無業漢疑因情緒低落，昨凌晨身懷雙刀燒報紙及雜物企圖自殺，火勢一發不可收拾致火燒屋，熊熊烈火破窗而出，約400名居民落樓暫避，消防花近一小時將火救熄。無業漢身體二級燒傷，以及一對嫲孫鄰居疑吸入濃煙昏迷，3人送院後均命危，另有一老翁和兩小童分別氣喘及頭暈送院。警方經調查後，以涉嫌縱火及藏有攻擊性武器兩罪拘捕無業漢，沙田警區重案組跟進案件。

火警現場是沙田新田圍邨豐圍樓19樓一單位，被捕男子姓馮（57歲），身材肥胖，報稱無業。街坊透露，10多年前馮與妻子及一對子女入住上址，馮似乎精神有異，不時無故大聲叫嚷，曾因體罰子女而屋內傳出救命聲。約4年前，馮的妻兒遷離單位，馮從此獨居，靠申領綜援維生。早年有社工探訪及跟進其個案，及後罕見社工現身。至於命危的鄰居嫲孫分別姓葉（76歲）及姓蕭（28歲），街坊指葉婦三代同堂一齊居住，火警時其兒子剛巧返夜班，故避過一劫。

事發昨凌晨2時許，馮的單位門外失火，火勢愈燒愈烈攻入屋內，單位瞬間陷於火海之中，一時間火光熊熊，火舌透過窗戶噴竄而出，滾滾濃煙撲向樓上，致上層多個單位外牆嚴重熏黑，多名鄰居住客被困單位內，紛紛報警求助。消防趕至現場，一邊向單位射水灌救，一邊展開救援，惟因現場濃煙密布，加上大部分住客熟睡，消防須破門進入每個單位搜救，約400名住客疏散到安全位置。消防花近一小時將火撲滅，火場面積約5米乘7米。

火警時，警方在19樓梯間發現馮男，他頭髮燒焦及身體熏黑，上半身背部有一成二級的燒傷，身上藏有兩把生果刀。消防在火場隔鄰的單位救出兩嫲孫，葉婦獲救時已毫無知覺，蕭男則心跳暫停，被推上救護車時須借助自動心外壓機急救，馮、葉及蕭送院後情況危殆。另外，一名姓李（74歲）老翁疑吸入濃煙氣喘，與一名頭暈的7歲女童和一名6個月大女嬰亦需送院治療，該3人均情況穩定。另外有一人在現場經治理後毋須送院。

消防在火場發現助燃劑，相信起火原因有可疑。沙田警區重案組跟進案件，經盤問後，懷疑有人因情緒低落，燒報紙及放在門外的雜物企圖自殺，卻釀成火燒屋致6名鄰居受傷慘劇。警方以涉嫌縱火及藏有攻擊性武器拘捕馮男。昨晨近11時，大批機動部隊警員抵達現場，向街坊做問卷調查，重案組探員亦到場搜證。

晚上，記者登樓查看火場情況，見到案發單位鐵閘被黑色膠袋遮蓋。透過氣窗，可見單位內付諸一炬，大部分物件被燒毀，碌架床燒剩鐵架，全屋牆壁亦嚴重熏黑。樓層走廊天花也一片烏黑，燈罩燒熔，電線也燒爛而外露，連煤氣錶也燒至面目全非，金屬出現扭曲。

據與火場同層鄰居葉太稱，事發時有人屋外放置一個大電油桶燒雜物，其後返回屋內。另大廈多名住客曾到18樓拖喉上樓救火，惟喉轆不夠長，僅可向單位門外射水。有住客因倉皇逃生而顯得狼狽，當中有人手抱寵物，有男住客因衣衫單薄須披上保溫錫紙保暖，另有手抱嬰兒需即場接受救護員治理。

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