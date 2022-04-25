新冠支援熱線2個月處理逾6.7萬個案　學護難忘為孕婦解憂

本港自第5波新冠肺炎疫情爆發，不少患者孤立無援，醫院管理局於2月15日開設醫療查詢支援熱線，主要為確診人士提供醫療及感染控制建議，若情況有需要，熱線會轉介患者至醫生團隊，提供遙距醫療意見。而截至4月20日，熱線合共處理逾67,000宗查詢個案。有參與熱線義工服務的護士學校學生表示，相關工作意義很大，認為既可以幫助市民，亦可以讓自己學習與患者溝通。

醫療查詢支援熱線每周7天運作，服務時間為上午8時至晚上10時。明愛醫院護士學校校長張可耘則表示，疫情高峰期時設有超過180條線，予有需要人士查詢。熱線全港共設有10多個接聽中心，其轄下則約有60名醫護學生及10多名同事參與熱線當值義工。青山醫院高級個案經理(一級職業治療師)賴雅倫亦透露，來電者普遍以年長或獨居人士為主，查詢內容多涉及新冠肺炎病徵、感染控制措施、新冠病毒口服藥、中醫藥服務，以及疫苗護照和康復碼等。

2月下旬開始參與熱線服務的明愛醫院護士學校3年級學生鄭家林回憶指，首個接聽電話是來自1名懷孕已逾27周的準媽媽。該名孕婦當時並無病徵，但受疫情影響，其情緒十分低落，為了減少她的憂心，他遂運用自己婦產科課堂知識，例如教她如何數胎動等，並告知會安排醫生稍後與她聯絡跟進，從而令對方大大紓緩情緒困擾。鄭續說，在接聽電話時，亦曾遇上被暴躁市民辱罵，不過他亦會體諒，不會放在心上，又稱服務期間自己也獲益良多，故即使學業繁重，每周亦至少3天以上參與熱線工作。