雷射螢光成像技術分析飛翼　中大指翼龍1.5億年前已能水面起飛

不少人一直好奇恐龍的生活，最近香港中文大學領導的古生物學研究團隊再有新發現，經分析一種小型翼龍的化石雷射螢光成像，發現其身體構造能夠令牠們同時利用雙足和雙翼的力量飛離水面，擺脫科學家以往認為只有在海邊居住的大型翼龍才具有的能力。是次分析亦揭示，這種與生俱來的天賦最早可追塑至1.5億年前的侏羅紀時期，較以往的發現推前3,000萬年。研究結果已於《自然》旗下自然科學期刊《科學報告》中發表。

該古代翼龍為生活於侏羅紀晚期的一種小型翼龍Aurorazhdarchid，其翼展只有約40厘米，跟很多翼龍的飲食習慣十分相似，會潛入水中捕食水生生物，亦會進行其他水上活動。因此，科學家相信牠們擁有在水面起飛能力，這樣才能令牠在天空翱翔。不過水的表面張力會像膠水般將物件吸着，體形細小的生物所受影響較大。故此，科學家一直未能理解這種小型翼龍是用甚麼方法從水面起飛。

中大生命科學學院助理教授文嘉棋及其團隊，於柏林自然博物館利用嶄新的雷射螢光成像技術（laser-fluorescence imaging），分析小型翼龍飛翼及足蹼上的細節。文嘉棋分析數據後推算，小型翼龍的身體構造能讓牠好像鴨子一樣利用四肢在水面起飛，以擺脫水面張力的影響。論文共同作者、美國洛杉磯自然歷史博物館的Michael B. Habib指出，研究為翼龍的生活方式增加了新觀點，即翼龍會像現今的鳥類一般，經常從海洋、湖泊和河流中捕食。