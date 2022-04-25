涉選舉非法行為　戴耀廷認罪押後至5.24判刑

港大法律系前副教授戴耀廷，連同「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，被指在2016年立法會換屆選舉中，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。3人共被控4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，戴今（25日）在區院認罪，法官郭啟安把其案件押後至5月24日判刑；其餘2人則否認控罪，在同意案情後，獲不提證供起訴，改以就每項控罪自簽1萬港元、守行為12個月的方式處理。

被告為戴耀廷（57歲）、葉劍青（55歲）、石守正（50歲），戴報稱退休，其餘2人則報稱董事。3人被控共4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪。戴耀廷早前因佔領中環案被判監16個月，戴已就該案於去年10月服刑完畢，不過他因另涉民主派「35+」初選案，現時正被還押。

就本案涉及的控罪指，戴耀廷、葉劍青及石守正，並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司（雞蛋同盟）招致選舉開支共逾25.3萬港元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。

案件編號：DCCC 683/2021