民族陣綫成員認藏炸藥囚12年　申請刑期上訴遭拒

2019年7月警方在荃灣一個由「香港民族陣綫」成員盧溢燊租用的工廈單位內，搜出約一公斤可製作爆炸品「三過氧化三丙酮」（TATP）的原材料、宣揚「香港民族陣綫」及「香港獨立」的宣傳品等。盧承認一項存有炸藥意圖損害生命或財產罪，去年4月被判監12年。他不服刑罰提上訴，稱原審法官將案件與「賊王」葉繼歡的案件相比是錯誤。上訴庭法官潘敏琦今（25日）頒判詞，認為上訴理據沒有可爭辯之處，駁回上訴許可申請。

上訴方指，沒證據顯示上訴人盧溢燊有份製造有關爆炸品，他所承認的案情，只反映上訴人知悉事件，但不能確定其參與程度，原審法官視他為主腦是錯誤，以18年監禁作量刑起點屬過高。另外，案中沒有直接證據指上訴人計劃用爆炸品傷害他人，原審在決定罪責時，不應把2019年社會事件置於背景中，法庭將本案與葉繼歡管有兩公斤TNT炸藥被判囚18年的判例作比較，更是欠缺足夠基礎。

法官於判詞指，既然上訴人承認控罪，即代表他管有炸藥是意圖傷害他人，而他頻繁進出有關單位，明顯扮演積極及關鍵的角色，原審裁定他是主腦並無不妥。另外，警方除了檢獲一公斤可製作TATP的原材料外，還檢獲其他化學品、儀器，及2019年示威者常用的物品。綜合所有因素，原審法官說本案所牽涉的潛在風險高於葉繼歡，實非空想；指葉只是求財，上訴人的目的卻是破壞社會穩定，造成公眾恐慌，此裁定亦屬正確。

案件編號：CACC 110/2021