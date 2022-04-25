27政府僱員不符疫苗通行證缺勤　當局將採取行動

確診個案破百萬，外界有聲音批評公務員動員力低。有議員今日(25日)在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上，關注有公務員不滿要執行抗疫工作，並形容為「抽壯丁」；亦有議員指於疫情初期，公務員參與不足，影響民間觀感。公務員事務局長聶德權回應指有超過14萬名政府僱員在不同崗位參與抗疫工作，強調會總結經驗，包括訊息發布等，亦會嚴肅跟進公務員發放不真實資訊等情況，而至今有27名政府僱員不符疫苗通行證要求無故缺勤。

議員黎棟國質疑在抗疫初期公眾難以見到大量公務員參與抗疫。另外，他指在公務員社交群組更有貼文指要「抽壯丁」，並帶有不滿情緒。議員何俊賢指前線人手分配及與民間協調出現問題，他亦指有公務員不熟悉防疫規例。

聶德權參與抗疫工作的政府僱員超過14萬人，佔總人數超過7成。他表示理解民間觀感落差，認為有部門工作未必第一時間能令公眾看清，訊息發布亦未清楚，將會總結經驗。他指過往有發信給公務員，讓他們明白抗疫責任，而公務員發放不真實或不應公開的內部訊息，會嚴肅跟進。聶德權又補充累計共有45,793名政府僱員確診，佔整體實際政府僱員人數大概24%。另外，疫苗通行證實行至今，有27名政府僱員不符疫苗通行證要求無故缺勤，其中5人已經離職。至於去年11月發生懷疑使用假安心出行程式的事件，涉及5名公務員或合約工，正進行刑事調查，有結果後會進行內部懲處。