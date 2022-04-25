理大外圍暴動案續審　指揮官指當時警員與示威者人數懸殊

2019年11月18日在理工大學一帶發生連串衝突，其中13人於被捕後被控一項暴動罪，其中12名香港人蛇之一的郭子麟及另一名男學生早前已認罪，現正還押候判，餘下11名被告則不認罪受審。該宗區域法院案件今天（25日）繼續在西九龍法院大樓審訊，當日現場最高指揮官、高級警司梁仲文作供，指當日他只有約200名警員，要面千多名示威者且持續增多，梁在增派人手之後前後設立了4個防線包抄示威者，最終成功拘捕部分人士。

高級警司梁仲文作供，他在案發當晚擔任東九龍應變大隊指揮官。晚上10時起，他帶領約200名隊員從勞資審裁處沿彌敦道推進，約10時45分到達窩打老道。梁看着太子方向，見到面前千多名示威者，他們用膠板堵路，又向警方丢雜物及汽油彈，警方唯有以低殺傷力武器，即催淚煙及橡膠子彈回應，並用揚聲器及舉警告旗要求示威者離開。但示威者反而愈聚愈多人，梁見他們均戴有防毒面具，且有膠板分隔雙方，認為早前使用的武器效果已不大，便請求指揮中心提供水炮車及人手增援，指揮中心最終沒有調派水炮車，但就加派了兩個小隊支援。梁最後設立4條警方防線，並以圍堵戰術包抄示威者，再由隊員將他們拘捕。

11名現時受審的被告依次為文員李卓珩（23歲）、地盤工陳駿煒（24歲）、IVE學生劉嘉樂（23歲）、攝影師鄭家裕（30歲）、獸醫護士廖卓賢（21歲）、理大學生馬宇亮（24歲）、酒店接待員謝澔庭（22歲）、倉務員容家俊（23歲）、運輸工勞尚文（22歲）、學生梁楀燊（18歲）及無業的張賀琪（28歲），上述年齡及職業均為案發時資料。他們共同面對一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在近窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，與他人參與暴動。此外，有9名被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具等罪，指他們管有汽油彈、打火機燃料、雷射筆、鉗、扳手等物品。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021