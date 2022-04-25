童樂居虐兒案　27名涉案女職員同提訊　分兩案押後處理

童樂居虐兒案中被起訴的27名女職員今一同提堂。

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童，至今共27名女職員被警方落案起訴。27名涉案女被告各被控1項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，今天（25日）在九龍城裁判法院一同再提堂，控方索取律政司指示後，擬將其中17名被告案件轉交區域法院處理，案件押後至6月23日再訊，以待控方準備轉介文件；餘下10名女被告案件則押後6月9日下午再訊，將繼續由裁判法院處理。

控方表示，案中17名女被告將轉介區域法院處理，包括楊淑儀（33歲）、馮鳳豪（63歲）、陳麗娟（55歲）、伍家穎（45歲）、郭愛萍（28歲）、陳玉玲（49歲）、馮凱琍（25歲）、陳綺雯（49歲）、鄧美欣（25歲）、周靈芝（28歲）、趙詠茜（44歲）、黃潔瑩（23歲）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李晓儀（25歲）、趙運紅（28歲）及盧敏兒(53歲)。控方指，她們所面對的控罪，均至少涉及另一名被告共同參與，即涉嫌一起虐待兒童或同處現場。其中趙詠茜及李晓儀早前被撤銷保釋，辯方今天為兩人申請保釋，署理主任裁判官黃雅茵批准兩人分別以5萬及3萬港元保釋，但須交出所有旅遊證件、到警署報到、不得間接或直接接觸控方證人、不得返回案發地點及接觸童樂居任何職員或兒童，且不得參與照顧兒童的工作。

至於其餘10名被告，包括李慧雯（24歲）、謝綉蔚（25歲）、張惠燕（29歲）、李佩貞（32歲）、林美寶（56歲）、香詠姍（46歲）、陳靄盈（23歲）、周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）、劉露琪（24歲），控方擬將案件留待裁判法院處理及分開審理。黃官按控方要求，將案件押後6月9日再訊。