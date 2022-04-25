6旬婦否認毀壞黃潤達梁錦威辦事處　梁供稱門鎖被塞糞便

前葵青區區議員黃潤達及梁錦威的辦事處於2019年期間，疑多次遭人惡意搗亂。事隔逾兩年後，一名六旬婦被控6項刑事毀壞罪。該婦不認罪，今（25日）在西九龍法院受審。上周二（19日）才刑滿出獄的前支聯會常委、葵青區議會前主席梁錦威出庭作供，指2019年8月8日早上，其辦事處信箱沾上穢物，門鎖更被人塞入糞便，梁覺得污穢，不敢開門辦公，並報警處理。

報稱無業的61歲被告鄧小玲，被控於2019 年8月4、5、8日，9月19、21日，及10月 27日，在葵涌葵涌邨曉葵樓31號地下，無合法辯解而損壞屬於黃潤達及梁錦威的共70張海報、5隻門及1個鎖，總值共1,486港元。

前區議員梁錦威供稱，他自2012年在葵青區擔任議員，其議員辦事處位於葵涌邨曉葵樓地下，旁邊是前區議員黃潤達的議員辦事處。2019年期間2人的辦事處經常遭人滋擾。同年8月8日早上，梁回到辦事處時，發現門外鐵架上布滿雜物，信箱及門鎖更被人淋潑糞便。黃議員的辦事處則被人撕毀門外海報，如「齊罷工」海報的「齊」字被人撕爛、「8月5日罷工」及「下台」的海報被人劃花等。閉路電視拍攝到涉案6天日子均有人到上址進行破壞。

案件編號：WKCC 3271/2021