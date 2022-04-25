月薪達$8000派全額保就業　$3000以上半額　年長僱員額外津貼

港府今日(25日)宣布2022保就業計劃詳情，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，計劃代理人會根據申請人的參照月份，計算補貼名額及金額上限。而當月的僱員人工會劃分為3部分，月薪8,000以上者可獲全額津貼；3,000元以上並低於8,000元的兼職僱員可獲半額4,000元津貼；為針對年長人士，少於3,000元的65歲或以上的僱員，另可獲發放津貼。

何補充，若申請人核心業務被列為「受限名單」，包括部份行業不受疫情影響，如超市、藥房、物管公司等，申請上限為100名合資格僱員；大企業補貼人數上限為1,000人。新一輪計劃為僱主提供兩個彈性，包括僱主可自行申報每月補貼員工的人數及分布；計劃補貼月份為今年5至7月，僱主可依據當前營業狀況再調整補貼人數。

自僱人士方面，同樣可獲8,000元資助。何珮玲表示，申請人必須以個人身份申請，兩個條件包括去年年底之前需開設自僱人士的強積金戶口，而申請時未取消戶口；申請人戶口若有多於1個，亦只准申請一次補貼。

何珮玲又提到，今輪計劃會加重罰則，若聘請僱員人數低於自補申請人數，少一個便需將一個補貼金額交還政府，以及加1成罰款。公司若申報10個全額補貼僱員，但只有9名僱員，僱主需向政府交還8,800元罰款。她續指，加重罰則是確保公帑做到保就業目的，故對違規行為是有需要加重刑罰，提升阻嚇力。