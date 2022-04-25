「電光綠」單層電巴今投入服務　配5G上網兼電子穩定系統

率先投入服務的是來往荔枝角及尖沙咀碼頭的6號線。(高嘉業攝)

16輛新一代以「電光綠」作為車身主色的純單層電動巴士於今日(25日)投入服務，率先起行的為來往荔枝角及尖沙咀碼頭的6號線。九巴助理總監(策略規劃)梁領彥表示，新推出的單層電動巴士，將原來巴士規格提升，如提供免費5G Wi-Fi上網服務、通風窗，而且全車座椅設有安全帶，亦配備電子穩定系统等，令車輛於轉彎時更穩定。

梁領彥指，電巴已引入「電池管理系統」和水冷系統，以監察電池狀態及更有效管理電池溫度。新款電巴亦較現役的單層巴士輕4％，載客量多出16％，達到81人，充電時間只需1小時40分鐘，比以往快兩小時，可以行駛約200公里。目前新電巴雖只行走6號線，但相信只待運輸署批淮，不久將來便會有更多繁忙路段可讓新電巴行駛。他亦指6號線暫時每日只會加開約10班額外班次，原有班次將不會受影響。

他又預告九巴已經向中國及外國車廠訂購共52輛電動雙層巴士，預計明年付運。兩款巴士車身長度為12米，預計載客量約120人，約需2.5小時便能完成充電，續航力約300公里。而雙層電巴更會在車頂安裝太陽能薄膜，為巴士設施供電，並指預計九巴於2023年將有82輛電動巴士服務，2025年會增購至500輛電動巴士，佔現時巴士車隊的8分之1，期望2050年前將全線車隊提升至新能源巴士。