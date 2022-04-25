2男女涉10.1參與沙田暴動受審　控方指2人手牽手逃跑　

1對年輕男女涉嫌在2019年10月1日參與沙田區的示威衝突，並在事隔年半後才被檢控。兩人今（25日）在區院否認暴動罪受審，控方指警方展開驅散行動期間，見到兩人手牽着手逃跑，其後被制服。雖本案沒有證據指兩人當中曾做出破壞社會安寧的行為，但指兩人乃憑藉身處現場，以鼓勵其他參與者。

2名被告依次為謝浩綸（20歲，學生）及熊詩婷（19號，牙醫助護）。他們被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年10月1日，在沙田正街與獅子山隧道公路的交界處附近與其他不知名人士參與暴動。

控方開案陳詞指當日下午，沙田正街與獅子山隧道公路交界，有逾千名示威者聚集，大部分身穿黑衣、配有眼罩等裝備，他們作出堵路、投擲汽油彈等行為。警方先發出警告，其後作出驅散。參與驅散的警長黃志偉見兩名被告牽着手往獅子山隧道公路方向逃跑，警長上前制服男被告，其後另一名警員亦制服女被告，兩被告曾掙扎，他們當時分別被搜出頭盔、防毒面罩、手袖、手套及眼罩等物品。

案件編號：DCCC 632/2021