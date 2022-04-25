98%院舍曾爆疫　機構促政府建立機制協調抗疫

第5波新冠肺炎疫情令大量長者死亡，爆疫院舍更佔全港98%，累計死亡個案當中，約56%屬院舍院友，即接近5,000人。有機構今日(25日)指出，院舍長者的新冠疫苗接種率偏低，未能提供抵禦新一波疫情的屏障。機構又指，若第6波發生，政府應成立防控指揮協調中心，由政務司司長協調部門溝通迅速應對疫情，醫療部門亦需檢視及制訂與時俱進的社區感染控制措施和指引。

安老服務協會重申，安老院不應作為照顧有高度傳染病的病人處所，更不適宜作短暫隔離中心及治療中心。該會亦提到，截至今年3月31日，共26,709人在長期護理服務中央輪候冊內登記輪候各類型的資助長者住宿照顧服務，平均輪候時間為20個月，因此增加宿位供應是當務之急。

業界建議政府每年提供6,000個安老院舍宿位為指標，未來5年合共提供3萬個安老院舍宿位，以「零等候」為目標，同時放寬安老院24米之高度限制，善用土地資源。另外，協會亦認為政府短期內應放寬安老院輸入外勞限制，以彌補長期人手不足，並建立可持續發展的安老服務職業晉升階梯，脫離以醫護職業系統為主體的架構，鞏固長期照顧服務的人力資源供應鏈。