加拿大及法國爆高致病性H5N1　港停進口禽類產品

因應世界動物衞生組織通報，指加拿大和法國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，為保障本港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(25日)宣布，即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

有關地區包括加拿大艾伯塔省Warner縣、Camrose縣；薩斯喀徹溫省Moose Creek區；安大略省West Grey鎮；魁北克省Brome-Missisquoi Regional County Municipality、Les Sources Regional County Municipality。而法國則包括多爾多涅省、菲尼斯特雷省、科雷兹省及濱海塞納省。

食安中心已就事件聯絡加拿大和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，本港去年從加拿大進口約1,020公噸冰鮮和冷藏禽肉，以及從法國進口約60公噸冰鮮禽肉、約4,710公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋。