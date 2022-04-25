工頭向三跑建築工人收回佣　被裁定接受利益等3罪罪成

廉政公署去年初採取執法行動，打擊向建築工人索取及收受非法回佣的不法行為，並落案起訴6名香港國際機場第三跑道項目分判商員工，控告他們收受非法回佣。其中一名「工頭」否認4項代理人接受利益相關控罪，經審訊後，今天（25日）在西九龍法院被裁定其中3罪罪成，還押至5月6日求情及判刑，期間等候索取背景報告。

42歲被告鄧浩然，案發時任職德鑄工程有限公司「工頭」兼釘板工人。他被控2項代理人接受利益、1項身為代理人串謀接受利益及1項串謀使代理人接受利益。首3罪今天被裁定罪名成立，涉款共17,400港元；最後1項控罪則因為證人口供不可靠而脱罪。

案情指，被告向4名證人介紹地盤工作，提出會向他們支付1,850港元日薪，但要求證人「回水」每人每日200港元，並表示是「公司規舉」，否則可能不獲安排工作。其中3名證人分別向被告支付了600至16,000港元不等的回佣，後來向公司另一職員查詢才知道公司並無回佣要求。

案件編號：WKCC 4296/2021