再多18患者離世　第5波累計9054人病亡

本港新冠肺炎疫情趨緩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(24日)表示，新增18宗死亡個案，其中11宗為昨日(25日)醫管局通報的死亡個案，涉5男6女，介乎72歲至95歲，當中6人來自院舍，個案中6人沒打針資料，2人已打一針，3人打兩針。第5波疫情至今累計9,054人病亡。

張續指，今日報告死亡病例中包括法醫收到7宗早前個案，於2月28日至3月26日期間離世，涉及6男1女，年齡介乎59至81歲，全部均有慢性病，當中一人是安老院舍院友，全部死因都懷疑跟新冠有關。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，現時共有2,002名染疫病人分別於各公立醫院、新冠治療設施留醫。另昨晚新增2名病人情況危殆，另3人情況嚴重，16名危殆病人於深切治療病房留醫。而過去一日有139人康復，當中有62人出院。第5波疫情至有46,921名病人康復，兩年疫情以來有59,301人康復。醫管局累計共22,266名員工染疫，當中21,692人已康復返回工作崗位。