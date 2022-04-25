偷竊勞力士手錶前男警　出獄後再犯店舖盜竊判感化

曾因執勤時偷竊偷竊價值42萬港元勞力士手錶被判罪成的前警員，在刑滿出獄後於運動用品店偷竊商品，因而被控盜竊罪。他早前認罪，今（25日）在西九龍法院被判12個月感化。裁判官余俊翔明言，心理專家指被告患有抑鬱症及盜竊癖，判刑是以有利被告更生的⻆度所出發，但同時告誡被告不要以為犯案毋須負責，他應清楚如何阻止重犯，若再次盜竊，法庭會積極考慮判處監禁。

31歲被告周合駿、現報稱地盤工人。案情指，去年12月15日晚上8時許，被告進入旺角雅蘭中心「迪卡儂」，店內便衣保安見被告鬼鬼祟祟，並留意到他攜帶空的背包及環保袋。及後被告正要離開時，該保安見被告的背包及環保袋其後疑似裝滿物品，故追前截查。被告被截獲時推開保安並試圖逃逸，惟遭沿途路人阻擋，最後被保安制服。警方及後到場，被告在警誡下稱：「對唔住，我一時貪心，所以攞咗。」涉案被盜物品包括腰包、襪子、野外爐具、燃料及摺疊椅，共值2,476港元。

被告過往有一次案底，時任警員的他於2017年在長沙灣警署執勤期間，在處理一宗拾獲價值42萬港元勞力士手錶案件時，以一隻黑色錶面冒牌錶，偷龍轉鳳與淺藍色錶面真錶掉包，但事後被揭發。當時被告被裁定一項盜竊罪罪成，並於2019年在區域法院被判囚10個月。

案件編號：WKCC 702/2022