電子煙周六起禁賣禁入口　委員會籲煙草稅增至100%　加強阻嚇

本港將於本周六(30日)禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品。不過，香港吸煙與健康委員會則指政府除了禁售另類吸煙產品外，亦應加強傳統香煙的煙草稅，並建議將煙草稅增加至100%，以加強阻嚇性，目標2030年前將吸煙率降至5%或以下；同時，建議禁煙範圍擴至學校、老人院、社福設施對開10米範圍等。

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示根據研究資料，每年有約7,000人死於與吸煙有關疾病；2019年的吸煙率更達到10.2%，因此認為有需要制定一些具阻嚇性控煙措施，如大幅增加煙草稅，並定期調整，以減少煙民人數。他解釋指本港自2014年加11.8%煙稅後，至今已至少連續8年無加煙稅，形容情況不理想，現時主要品牌的捲煙，每包格價為60元，較其他已發展地區為低，故建議將煙草稅增加至100%，彧將每包香煙價至少加至100元以上。

被問及一旦落實相關方案，會否擔心加劇私煙猖獗情況，湯指相信政府海關部門一直致力打擊，故不擔心情況會惡化。此外，湯亦建議擴大法定禁煙區至更多公共及私人地方，如擴至學校、老人院、社福設施對開10米範圍等，又指委員會正與一些屋苑協調，將屋苑公共空間劃為非吸煙區。對於另類吸煙產品將於月底禁售，湯指根據資料，估計有關吸食人口只佔本港人口1%，而且以年青人為主，期望有關法例生效後，於未來2年另類吸煙產品可達至0%吸食率。