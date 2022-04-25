就業市場復蘇　加薪預期較去年上升　僱主新招挽留人才

畢馬威中國最新發表的《2022年香港高管人員薪酬展望》顯示，人才招聘競爭激烈，令不同行業的高管均預期增聘員工，加薪預期較2021年提升。此外，報告顯示人才招聘競爭仍然激烈，令僱主須尋求更創新的方式吸引及挽留人才。

畢馬威中國委託市場調查公司YouGov於今年1月進行網上調查，共有794名高管參與。結果發現，35%受訪者預期今年在香港營運的員工人數將增加，有別過去2年受新冠肺炎疫情及經濟活動減少拖累的情況，預期員工人數淨比例按年淨增21個百分點。目前銷售、前線業務人員及客戶關係等與收入來源相關的職位仍然是新招聘的重點，其次是營運和資訊科技。調查又發現，按行業劃分，專業服務及金融服務今年計劃增聘員工的比例最高，分別佔據44%及39%。調查同時發現，就業市場氣氛與2020及2021年比較復甦，而轉工情況在2021年轉趨活躍。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信表示，受訪高管人員對市場的展望非常樂觀，認爲香港短期內會受到第5波疫情影響，但最終將回復至與調查結果一致的水平。畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝表示，基於僱主需求增加及僱員預期有所提升，競爭激烈的招聘市場引發僱主創新，需要尋找另類方式招聘及挽留人才。