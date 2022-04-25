警九龍破獲黑幫毒倉及武器庫　檢逾180萬元毒品拘6人

警方瓦解販毒集團，檢獲約值183萬港元的各類毒品。過去1個多月，沙田警區特別職務隊根據線報，鎖定一個活躍在沙田及九龍區的販毒集團，並且作出深入調查。警方其後懷疑有人將兩個住宅單位闢作毒品分銷中心及武器庫，並頻繁利用多輛私家車進行毒品交易。至本月初，探員掩至長沙灣一公屋單位，以涉嫌「販毒」拘捕2男2女(25至69歲)，並檢獲共0.8公斤懷疑冰毒、懷疑可卡因及懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，市值約54萬港元。

警方繼續追查及分析情報，今日(25日)凌晨時分突擊搜查位於啟德沐寧街的目標單位，搜獲一批毒品包裝工具和8部手機，以及大量裝載懷疑毒品的膠袋，內藏共約1,965克K仔、138克可卡因及17.8克冰毒，毒品總值約129萬港元，估計現場是用作毒品儲存、包裝及交易用途。另外，探員亦在屋內起出2把電槍、10把開山刀、7把軍刀、4把匕首及7支伸縮棍，經初步調查後，相信該批武器是活躍在九龍區的黑幫分子械鬥之用，遂以涉嫌「販毒」、「藏有攻擊性武器」、「管有違禁武器」及「無牌管有電槍」，拘捕單位內一名姓譚(35歲)男子及一名姓陳(31歲)女子。據悉，譚懷疑有黑幫背景。

被捕男女現正被扣留調查，案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。沙田警區特別職務隊高級督察麥偉基表示，相信行動已經成功瓦解一個與黑幫有關的販毒集團，並且成功遏止黑幫的械鬥。警方重申，販運危險藥物是嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。