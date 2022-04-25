政Whats噏：元朗南發展撥款在即 何俊賢轟冇農業搬遷安置方案

政府計劃向立法會申請撥款逾73億港元，用喺元朗南發展收地，興建房屋近3.3萬伙。但漁農界議員何俊賢(高佬賢)鬧爆當局10年都冇聽到業界聲音，元朗南發展計劃撥款在即，但對發展區內受影響嘅禽畜業安置搬遷安排隻字不提，完全忽視業界多年嘅訴求同擔憂，要求當局喺聽日(26日)召開嘅發展事務委員會會議上作出交代。

新發展區有新建房屋，又有就業機會，但區內有班人可能冇工做喎。點解咁講？高佬賢睇完呢個發展計劃就眼火爆，事關文件冇農業安置搬遷方案，於是急急去信發展事務委員會主席謝偉銓，鬧爆政府一直冇聽業界嘅訴求。

高佬賢喺信中直指近年政府提出多個新界土地規劃，影響大量原有農業，但礙於現行法例，禽畜農場基本冇成功搬遷安置嘅例子，加上香港缺乏具潛力嘅復耕用地，復耕輪候需時，所以佢聯同業界，喺過去10年嚟都一直強烈要求政府必須就農業安置搬遷提出切實可行嘅方案，以維持香港鮮肉、蔬菜等農產品供應，保障行業生計同應有權益。

政府申請元朗南發展撥款在即，佢話預計將影響最少3個養豬場、2個養雞場，1個蔬菜合作社，同埋約12公頃農地，當中有5公頃常耕農地。佢仲特別解釋，由於整個規劃外3公里範圍內嘅禽畜農場則達11個，由於現時相關法例對禽畜農場附近規劃有所規定，所以亦有機會受到影響，實際同潛在受影響嘅禽畜農場已佔整體禽畜農場嘅2成。

佢話政府相關官員過往多次提到將對復業安置有相關安排，同埋跨部門審視處理禽畜農場搬遷問題，但係元朗南發展嘅文件仍然係冇農業安置搬遷方案，佢批評政府嚴重忽視行業多年來的擔憂同訴求。

雖則絕大部分受影響農業係喺第2期同第3期發展之內，但佢強調任何發展規劃同收地流程一出，附近行業勢必受到嚴重影響，而且撥款亦涉及第2期發展同第3期部分發展嘅詳細設計，所以佢要求當局喺發展事務委員會聽日召開會議時，當面詳細交代點樣安置同搬遷當區受影響嘅農業業戶。

元朗南發展嘅撥款申請，當局預計將收回多達150公頃嘅私人土地，預計涉款約73.7港億港元。當局話擬作新發展嘅185公頃土地將分3期進行，合共提供32,900伙，料容納9.87萬新增人口，當中有公營房屋同私人住宅，預料亦會新增多達1.37萬個就業職位。