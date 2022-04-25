億元網上爭議解決平台　收430諮詢僅處理2宗　議員質疑成效

政府去年向非政府機構一邦國際網上仲調中心有限公司(eBRAM中心)提供一筆過撥款，以發展和提升網上爭議解決及交易平台，資助其初期運作，涉及1億港元。eBRAM中心和律政司今(25日)在立法會司法及法律事務委員會，交代促進法律科技應用，不少議員指出，截至今年4月，eBRAM中心2019冠狀病毒病網上爭議解決計劃共接收了430個諮詢，但完成解決爭議的卻只得2宗個案，被質疑其成效。

本身是律師的議員梁美芬表示，2019冠狀病毒病網上爭議解決計劃在疫情期間，理應更受歡迎，但卻只得430個諮詢，其中更只有2宗個案解決、10宗個案正在處理，11宗個案已經終止，質疑為何疫情期間網上調解服務使用量仍然不多。而法律界議員林新強亦指，計劃推出2年多，但社會上「無乜人識」，質疑平台宣傳不足。另外，委員會副主席容海恩和議員周浩鼎均指出，應該將服務廣泛化，令律師樓和一般市民受惠。

eBRAM中心行政總裁謝珮琪回應表示，政府過億港元的撥款主要用於發展網上科技平台、向法律界推廣調解服務，以及為辦公室添置裝備等，而中心在今年3月1日亦推出法律雲端服務，包括法律文件共享、一站式法律資料搜集、以及機器及人工智能法律文件翻譯服務等。該中心市務及傳訊總監蘇煥娟稱，希望將該中心的視像會議系統，推廣給律師和大律師，強調其安全度極高，又希望司法機構文件上亦能採用讓eBRAM中心的翻譯服務，將會繼續與律政司商討。而eBRAM中心主席蘇紹聰則指，除了2019冠狀病毒病網上爭議解決計劃，該中心亦有亞太區調解平台和電子簽署平台，強調絕對願意接收更多個案，又希望與商會及議員辦事處加強溝通，可以介紹更多個案。