另類吸煙產品周六禁商業用途　關注組指或令非法買賣更猖獗

禁止電子煙及加熱煙的《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》即將在周六（30日）生效，有用家及商戶對於政府不願意規管，而是「一刀切」禁止電子煙及加熱煙大感無奈，認為有關條例只會令非法買賣更加猖獗，以及令用家轉抽傳統煙，並不能達到打擊吸煙的效果。有用家期望下屆政府能檢視條例，例如將買賣電子煙及加熱煙合法化，並將購買煙草產品的年齡提升至21歲。

特區政府去年底就上述草案刊憲，指在本月底任何人不得進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙。反觀內地政府，去年宣布規管加熱煙及電子煙，舉措並非封殺。加熱煙關注組成員Ryan在深水埗一商場經營電子遊戲機的店舖，約7年前兼賣電子煙及加熱煙煙機，煙機營業額的三分之一。他曾擔心本港法例生效前未能清貨，不過今年月的煙機銷售量就比平時多了3倍，曾有顧客一次過為購入15、16部煙機，而Ryan已於月中再入貨，不擔心未能清貨。由於內地沒有禁止電子煙及加熱煙，因此他預計之後會有更多人從非法途徑購買。

加熱煙關注組召集人盧啟律（Joe）則指，本港加熱煙煙民估算約有20萬人，他引述去年8月進行的調查指，近900名加熱煙用家當中，約90%人指禁例實施後會轉食傳統香煙，餘下10%人會循黑市渠道購買，無人決定戒煙。作為用家，Joe認為加熱煙並非無害，不過比起傳統煙屬「減害」產品。他表示，現時愈來愈多國家及地區規管電子煙及加熱煙，而內地亦有相似做法，令他質疑香港「為何不是跟著世界走勢？」他批評現屆政府施政混亂，他質疑政府未有深入研究，過往在電子煙及加熱煙議題上舉旗不定，通過法例只為「掩住一班人把口」。