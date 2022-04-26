怪事連連　印度神童：周四天文異象影響世界

本港自疫情發生以來經歷多次罕見天文現象，去年9月將軍澳落冰雹，上月天文台更接獲8,000名市民報告有地震，錄得地震強度為麥加利地震烈度表的第IV（四）度，而昨日屯門河出現罕見的「翻車魚」，本港玄學家稱接連出現落雹及地震等異象，加上翻車魚出現在西面對應金融股市，屬罕見預兆。印度神童則預期周四將有重大天文現象，對全球經濟與人類生活的各方面均產生影響。

玄學家雲文子稱，屯門位於新界西面，而西面代表金融，翻車魚是世界上已知最重的兩種硬骨魚之一，體重體形普遍巨大，卦象「戊加庚」逢「玄武」可寓意翻車魚。昨日開的奇門遁甲卦象有「天芮星」、「玄武」臨格局為「值符飛宮，吉事不吉，凶事更凶，求財沒利益，測病也指凶。」奇門卦象代表翻車魚出現屬罕見預兆，而出現在西面正好應驗金融股市表現，惟不會出現大跌市，至農曆7月至8月期間亦會波幅上落，估計到8月過後才會喘定；而翻車魚亦愛曬日光浴，相信香港經濟環境不會太差，正如翻車魚般會重遇陽光。

另一邊廂，多次預言世界局勢變化的印度神童阿南德（Abhigya Anand）推出最新預言，指影響世界局勢的卡拉薩爾帕瑜伽（Kalasarpa Yoga），將在本周四（28日）被打破，「在黑暗前，保守自己，等待黎明到來」，屆時將會發生一個重大天文現象，土星將由目前的魔羯座（土象星座）向水瓶座（風象星座）移動，一切變化將會加快，對全球經濟與人類生活產生影響。

他指出，能源危機在未來一年半會加劇，或至少保持現在的短缺狀態；全球能源形態將發生重大變化，可再生能源發展加快，如太陽能等再生能源，將獲得大幅度增長；他又指虛擬貨幣屬於長期發展，不過目前的熱潮將會減低，泡沫將破裂，反而黃金價格將走出早前的困境，發揮作為資產的重要性。