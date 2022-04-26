翻車魚健康堪憂　重返大海甚艱難

香港魚類學會會長莊棣華指，翻車魚「Mola mola」有5種，當中4種體形較大，可長至2米至3米長，體重超過兩噸。至於體形較小品種一般只有一米長，這些魚屬於「大洋性」，以進食甲殼類及細魚維生，一般都在外海生活，海水的鹽度（Salinity）需達千分之37，甚少在沿岸地區出現。

由於翻車魚能夠探測水域的鹹淡程度，因此一般不會在沿岸水面見到其蹤影，對於牠闖進香港海域甚至在屯門河游走，莊指情況極不尋常，不排除涉事翻車魚身體出現毛病，健康情況減退下失去探測能力；亦不排除其被湍急的水流沖進河道。而屯門河屬淡水區，翻車魚進入後會感到相當不適，該河道污染嚴重，亦會加劇對翻車魚的傷害，憂慮其健康受損及迷失方向，甚至未有足夠能力游回大海。

莊又稱，翻車魚長得愈大就愈獨立，一般成年翻車魚習慣單獨生活覓食，若屯門河出現的魚有2.5米長代表已成年。香港水域由於屬沿岸區域，故此不會出現翻車魚，估計最近亦要到南中國海一帶才會有翻車魚生活。莊又指，若船家在淡水區發現翻車魚，除了可以驅船在其身旁護航，將牠引導回大海外，亦可用布包裹魚身，預留位置讓牠保持呼吸，再將牠拉回大海。