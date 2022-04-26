東方日報A1：香港行衰運　翻車魚現身　股市跌鑊甘

香港近月異象連連，昨再現大凶之兆！一種常見於深海、近年已幾近絕迹本港水域的「翻車魚」，昨晨疑離奇困於屯門河內，事件掀起全城熱議，漁民更怕犯忌不敢走近！就翻車魚的學名為「Mola mola」，音近粵語「無喇無喇」，本港網民向來謔稱其為「股災吉祥物」，港股昨旋即應驗崩盤，恒生指數大跌769點兼再度失守兩萬點大關，更預期今日開市亦難扭轉頹勢。有網民更指，天災異象藏有玄機，如過去一年本港發生落雹、地震等，揭示衰運未過，香江再現奇魚，慨嘆香港「無喇無喇」，擔心翻車魚現身，香港行衰運，股市更大跌。奇魚昨在港水域「快閃」一輪後最終亦逃出生天，惟港人在疫情下卻坐困愁城。

昨早8時許，屯門河近龍門居一段河面泛起漣漪，不少晨運散步的市民察覺異常，探頭發現一條大魚在河內游動，身長約1.5米，更不時將尾鰭露出水面左右擺動。由於其外貌及在暢游動作，有市民懷疑是鯊魚從附近海域誤闖進河道，更擔心牠突然發惡造成人命傷亡，於是慌忙報警求助。

消息傳出後，屯門河兩岸有數以十計的街坊駐足圍觀，有人利用望遠鏡觀察，更有人出動航拍機等，攝下大魚尾鰭露出水面的一刻。對於就警員初步調查後指，該條大魚為江豚。有潛水愛好者及駛經的船家，觀察大魚特徵後，判斷狀似「翻車魚」，甚至一度驅船在旁護航，試圖將牠引導回大海。

據現場船家指，翻車魚過往較少出現在香港水域，近年更幾近絕迹，其體重驚人可達逾噸，體長則普遍有至少兩米。是次翻車魚現身屯門河，不排除牠尚未成年，因迷路而誤闖河道。大魚在河內徘徊逾3句鐘後，最終於昨午約11時游向大海並失去蹤影。

據資料顯示，翻車魚是魨形目翻車魨科的一種魚，又名翻車魨、曼波魚，因名字叫「翻車」，漁民視為不吉利，絕少撈捕。而其學名「Mola mola」，與「無喇無喇」同音，被港人謔稱為「股災吉祥物」，昨日更再次應驗。恒生指數昨開市由頭跌到尾，埋單大跌769點，報19,869點，連帶亞太區主要股市也一同「翻車」。更甚是港股昨收市後，外圍交易期貨市場依然未止跌。除了股市，有數據顯示截至今月20日，香港打工仔強積金已平均損失2.6%；若重倉港股年內財富更已蒸發約12.95%，即每投資100元，就輸近13元，以「無喇無喇」來形容確實不失為過。

「翻車魚」不尋常地出現，正好反映環球經濟正處於極度混亂的狀態，瘟疫、戰爭與饑荒陰霾圍繞着金融市場。美資券商摩根大通指出，亞太區股市近期錄得連續第3周下滑，特別是中國市場明顯跑輸，相信是投資者擔心內地疫情惡化及缺乏明顯刺激經濟的政策。

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，美國聯儲局加息預期持續升溫，拖累美股道指上周五急瀉近千點。另外，市場憂慮內地疫情擴大，對經濟難免有影響，港股亦難獨善其身。他相信在強美元下，人民幣、港元均會繼續受壓，港股仍有下調空間，下一站有機會下試19,200點水平。除非內地有進一步利好政策刺激，港股才有望跟隨A股反彈。

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