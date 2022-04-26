第5波疫情長者用戶死亡人數增6成　平安鐘計劃支援獨居染疫長者

第5波疫情有大量長者染疫後死亡，有協會支援的「一線通平安鐘」發現，長者用戶死亡個案激增，於本波疫情高峰的3月錄得的468宗用戶死亡個案，較前半年月均的293宗高出6成。為支援長者，機構上月動員前線人員及義工，主動監測2.6萬名高齡獨居長者身體狀況，向其派送由政府提供的血氧儀，並教導他們自我監察身體狀況，亦為染疫用戶提供支援。

長者安居協會表示，平安鐘長者用戶中，以獨居長者最受疫情威脅，死亡個案由過往6個月每月平均的88宗，急增逾1倍至3月錄得183宗；也是錄得最多個案的長者用戶群組。機構亦提到，有長者在家離世而未被及時發現。除了極高齡長者在疫下特別危險外，70至79歲群組的用戶死亡個案，亦較之前升達63%。協會行政總裁王虹虹表示，有關死亡數字的增長「前所未見」，相信與疫情有莫大關係。

至於染疫長者用戶，「一線通平安鐘」亦會提供支援，包括協助申報其快速檢測確診結果，以及入住隔離設施的安排；也協助補給物資和藥物、提供情緒輔導。機構再次呼籲，長者及照顧者應每天記錄長者身體狀況，包括量度體溫、自測血氧指數，注意有否發燒、呼吸困難等徵狀，如有應馬上求助。