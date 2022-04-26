抑酒駕加強道路安全　港大研究指助減14%嚴重及致命意外

2007年本港把葡萄酒和啤酒的消費稅減半，2008年更全面取消相關稅項。港大醫學院公共衞生學院衞生經濟、政策和管理學分部的研究團隊發現，取消有關酒稅後，同年賦予警務人員進行隨機酒精測試的權力，並加重對醉駕的處罰，能有助減少交通意外和酒後駕駛。另外，自2014年後，交通意外數字持續下降與警方增加交通執法有關，研究結果現已於期刊《成癮》(Addiction)發表。

研究團隊檢視本港取消大部分酒稅下，實施道路安全政策的短期和長期影響，研究比較香港和新加坡於過去15年的每月交通數據，原因是兩地擁有相似歷史、社會經濟及文化背景，且研究期間的車輛擁有率和酒精消費量都較低。研究涵蓋2004至2019年兩地的交通意外，香港制訂醉駕對策後，嚴重和致命的道路交通意外立即減少13.8%，非致命意外減少6.4%，整體交通事故則減6.7%。新加坡同期卻無發現統計學上的顯著變化。同時，本港每年的醉駕、涉及醉駕的碰撞個案、相關檢控數目、血液酒精濃度超標的司機亦遞減。

學院臨床助理教授全劍超博士表示，即使過去15年本港的酒類銷售量有增加，但道路交通傷害卻錄得「淨減幅」，相信跟加強道路安全政策和執法有關，尤其在嚴重和致命意外方面更明顯。他續指，儘管酒後駕駛政策令減酒稅對公共衞生造成的危害壓低，但他強調，酒精造成許多危害，故提高酒稅仍是減少酒精在慢性疾病、殘疾和死亡等相關危的重要措施之一。