新一輪保就業周五可申請　首批資助下月初發放　受惠人數少35萬

新冠疫情逾2年未止，百業重創，港府終重推「保就業」計劃，為僱主提供為期3個月的工資補貼，並於本周五(29日)接受申請，首批資助最快下月初發放。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今早(26日)在電台節目表示，為避免申請公司再次出現「肥上瘦下」情況，當局會透過強積金紀錄查核公司有否按承諾聘用員工，若實際聘用的僱員人數少於自選填報的人數，僱主就要向政府退回補貼，及額外繳交多1成罰款。

何表示，政府在計劃新增「年長補貼名額」，讓65歲或以上、月薪3000港元以下的長者亦能受惠，可獲4000港元補貼。她解釋，持強積金戶的65歲或以上人數，已增至約13萬人，與現時相關年齡的工作人數約12.6萬人比較，兩者數字相若，不擔心有很多長者因無強積金戶口而未能受惠。

她又指，預計有16萬僱主申請，即約160萬名僱員受惠，承認較2年前首次推出保就業計劃時，少約35萬僱員受惠，主要原因是今次設有「受限名單」，令一些較少受第5波疫情影響的行業，例如超級市場，申請工資補貼人數上限為100人。