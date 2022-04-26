中藥治療新冠成效顯著　內地援港中醫冀可參與重症患者治療

內地醫護來港已有一段時間，現時兩地的中西醫一同於亞洲博覽館社區治療設施輪班、收治、管理病人，以及制訂治療方案等。有份來港抗疫的內地中醫專家組副組長張忠德表示，現時內地及香港醫護雙方合作交流順暢，而本港長者病人在中藥治療方案推出後亦很快可以緩解症狀，效果顯著。另一來港內地醫護、廣東省人民醫院心內科護士羅艷玲則表示，護理內地與本港長者並無分別，一樣需要耐心照顧。

張表示，內地有一套治療新冠的組合療法，例如穴位敷貼、針灸、艾灸、推拿、刮痧，惟本港長者自理能力差，溝通亦有問題，暫不能在亞博館展開非藥物療法。不過，張指出本港在中醫藥發展方面，最大難題是本港中醫還未能參加診療住院的危重傳染病等患者，期望有一套制度，讓通過考核的中醫能參與治療病人。張又建議，本港的老人院患者，未來需要加強閉環管理、藥物和疫苗預防，政府亦應允許或要求3、4間中醫診所管理10至20間院舍，讓中醫藥在早期就可全程介入。

至於在照顧病人方面，羅艷玲則表示，對待老人家要像愛惜小朋友一樣，需有耐心及慢慢「氹」，目前沒有特定的工作時間，大多視乎患者的病情而定，又指有部分病人因不能進食而需要人手餵食，故照顧時間會較長。