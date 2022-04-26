港千萬富翁銳減15%　跌至43.4萬人　資產7成投放物業

香港每13人便有1人是千萬富翁，人數較前年減少15%。有機構近期進行「香港千萬富翁調查2021」，發現全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達43.4萬人，佔全港相關年齡人口約7.4%，即每13人有1人，而淨資產總值中位數為1,570萬港元。

調查在去年10月至今年1月進行，以電話隨機訪問3,786名21至79歲的香港居民，發現雖千萬富翁人口減少，但富翁淨資產總值卻較前年的1,550萬港元稍為上升，而流動資產中位亦由350萬港元增加到400萬港元。股票在過去三個月內仍然為滲透率最高的投資工具，有80%，其次為外幣（62%）、基金（52%）及債券（34%）。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，大部分千萬富翁有近50%的流動資產為現金，近30%為股票，基金及債券則佔逾20%。淨資產主要分布於物業（71%），與2020年相若。即使經歷兩年疫情，超過70%的千萬富翁表示其資產總值已回復至疫情前水平，當中包括近25%表示，其資產總值甚至比疫情前有所增加，顯示不少富翁已「見慣風浪」。