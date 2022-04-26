修例飭令交出染疫寵物　議員憂或人道毀滅　徐德義：不隨便執行

不少人將所養動物視為家人，但政府早前修例，訂明可飭令主人交出染疫的寵物，違者最高罰一萬港元和監禁6個月。有議員今日(26日)在立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會上批評當局理據不足，更指「究竟全世界仲有邊個地方要將啲寵物隔離」，加上現行法例已賦予當局檢取物品的權力；亦有議員憂慮寵物被接收後，得不到合適照顧，甚至走上人道毀滅一途。食物及衞生局副局長徐德義回應指，政府「唔會隨便做呢樣嘢（人道毀滅）」，會按一籃子因素考慮。

議員江玉歡指當局沒有充分的理據，即修訂動物擁有人須按衞生主任指示交出動物的法例。她又指現有法例已賦予衞生主任相關權力，而修訂後的法例與主例所要求的標準有衝突現象。她亦批評「究竟全世界仲有邊個地方要將啲寵物隔離」，因為牠們即使受感染但不代表會廣泛傳播。議員葛珮帆亦指很多主人會擔心寵物被接收後會沒有適當的照顧，以及有機會被人道毀滅。

徐德義否認政府接收市民寵物後會隨便人道毀滅，指目前無科學證據指貓狗等動物會將疫情傳人，因此政府「唔會隨便做呢樣嘢」，假如日後有新證據需要接收動物，會按必要性、病毒特性及檢疫人員安全決定做法。漁農自然護理署首席獸醫師何展豪表示，署方已有處理機制，如因主人染疫需隔離寵物，當局會去接收動物，並安排到動物管理中心採樣檢疫，並由獸醫了解寵物的健康情況，完成後會歸還主人，現有放置空間及人手可應付需要。何強調過往安排都十分暢順，至今已檢疫528隻寵物，基本上很少有寵物染疫。