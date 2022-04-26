含水噴葵涌邨單位門鐘　缺德男今判囚30天　因還押3月料可獲釋

今年初新冠疫情於葵青區爆發，葵涌邨被視為「疫區」。當時網上有影片流傳1名黑衣男子在葵涌邨刻意向門鐘、閘門等居民會以手觸碰的位置「放飛劍」播疫。警方事後拘捕1名居住在同邨另一幢大廈的男子，並控以遊蕩罪。案件今日（26日）在西九龍裁判法院再訊，主任裁判官徐綺薇應控方要求，撤回原本的遊蕩罪，被告承認2項在公眾地方吐痰罪，被判即時監禁30天，而他被捕至今已被還押3個月，相信可獲即時釋放。

35歲被告吳麟聰，任職冷氣水電維修工人。他被控2項在公眾地方吐痰罪，指他於2022年1月22日，在新界大窩口道葵涌邨春葵樓9樓的2個單位外，將痰吐在公眾地方，而該處並非供污物、污水或廢水用的容器或溝渠。案情指，今年1月23日網上流傳一段影片，拍到一名男子在案發地方遊蕩，並對着大門及門鐘吐痰，影片廣泛流傳，引起公眾擔心。有人在翌日凌晨向警方報案提供被告身份，同日被告主動到警署自首，向警方解釋自己因嚴重敏感、飲水「濁親」，才會做出影片見到的行為。

辯方求情指，被告已經很後悔，明白自己的所作所為有厭惡性，並向公眾人士作最深切道歉。在公眾地方吐痰罪最高刑罰為監禁3個月及罰款2000港元，雖然被告已還押一段日子，辯方冀法庭考慮本案的嚴重程度，只以罰款處理。唯裁判官拒絕接納辯方說法，指出案發當時正值第5波疫情，被告故意向相關住戶吐痰，行為自私，完全不顧他人健康，有散播病毒的風險。裁判官又批評被告無公德心，亦欠缺正常人應有的衞生準則，最終就2項控罪合共判監30天。

案件編號：WKCC 394/2022