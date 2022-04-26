議員倡議建設智慧綠色城市　統計處改組大數據局

科技及綠色生活成大勢所趨，3名議員早前聯同資深工程師及科技專家，成立「智慧生活促進組」，今日(26日)再向新一屆政府，提出4項共20點，建設智慧綠色宜居香港的建議，包括立法規管建築工程及樓宇的碳排放、善用科技大數據、發展智慧綠色經濟生態圈、以及加快人才培訓。

葛珮帆率先指香港的土地和房屋供應不足，政府須壓縮規劃程序及加快建築流程，建立土地開發及屋宇建造流程監管系統。她指現時政府內部採購標準不統一，建議優先採購本地綠色科技、回收再造的產品和服務。她亦建議政府研究立法規管建築工程及樓宇的碳排放量，建立碳審計、碳強度標準的系統及數據庫，確保未來基礎設施促進市民日常生活變成低碳化。

另外，林筱魯指單從法例方面無法解決行政繁冗，相反善用科技及大數據可助加速流程處理，將政府統計處改組成「大數據局」，統一收集整理分析數據，加設地理資訊及統計專隊。他指香港應積極利用國際金融中心優勢及健全法律制度，配合及互補內地幾個碳排放交易中心的功能，同時加快與內地研究區域碳市場的深化發展。此外，陳紹雄則希望，政府提高年輕一代對綠色城市的了解，提高對相關產業的認識，將編程及人工智能列為中、小學必修課程，建立香港綠色經濟人才庫，同時檢視及提高政府官員的科技素養及創科管理能力，優先取錄備有創科經驗的專才加入公務員團隊，並可在公務員學院加強智慧城市及相關科技的培訓。