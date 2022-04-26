61%市民不滿交通班次疫下減少　75%促港鐵加價須考慮市民負擔

疫情放緩，大部分市民的日常生活亦開始恢復常態，有民意調查發現，65%受訪者認為即使在疫情期間，公共交通亦應維持其原有交通服務水平，亦有61%認為疫下交通班次減少影響出行。負責調查的政黨批評，港府於第5波疫情時批准巴士公司大幅削班，明顯與大部分市民觀點相反。至於港鐵票價調整機制方面，75%認為將市民負擔能力列作票價考慮因素。

有政黨於本月4日至18日進行「香港交通運輸政策」調查，以抽樣訪問653名市民。結果顯示，逾70%市民認為在疫情緩和後，政府應維持現有的公共交通補貼項目。該政黨交通政策發言人韓俊賢表示，雖然現時市面已陸續恢復日常生活，惟公共交通的班次至今仍未完全回復疫前水平，政府理應加快督促。

該政黨的交通政策發言人莊榮輝表示，大多市民意見「一面倒」認為港鐵需要在票價調整機制方程式中，加入市民負擔能力，包括交通開支佔比、低收入僱員比率、失業率、領取綜援數字等，以作綜合考慮。