慢阻肺病篩查計劃結果公布　4成參加者「肺部年齡」較實際高10年

葵青安全社區及健康城市協會今日(26日)公布「慢性阻塞性肺病篩查計劃」結果，該計劃於2021年9月至12月展開，向618名40歲或以上的葵青區居民及工作人士進行問卷調查及肺功能測試，篩查結果顯示，40.63%參與計劃人士的「肺部年齡」較真實年齡高10年，近19.12%參加者有較高風險患上慢性阻塞性肺病(簡稱慢阻肺病)。

調查結果亦顯示有20名參加者經測試及評估後疑患有慢阻肺病，當中6名情況嚴重，出現明顯病徵仍未有求診。而根據醫管局數據亦顯示，包括慢阻肺病在內的慢性下呼吸道疾病於2017年至2020年4年間，共逾9萬人次因而入院或死亡。

老人科專科黃德祥醫生表示由於慢阻肺病的症狀包括持續咳嗽且帶痰、呼吸困難、胸部感到翳悶、容易出現感冒或呼吸道感染，因此不少人誤以為症狀是老化的正常現象，未有正視，很容易錯過「診斷黃金期」。葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希亦建議政府將慢阻肺病篩查計劃擴展至不同地區的康健中心，並增加網上教育及資源，包括自我健康評估工具，讓市民能及早察覺患病風險，提高警覺性，長遠減輕公營醫療系統的壓力。