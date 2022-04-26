承認2年4度性侵表妹　18歲男生還押候判

現年18歲的男學生自4年前起，2年多內4度非禮其表妹，包括強吻對方、逼其替他口交、摸胸及以手指插她下體等。其表妹最初一直啞忍事件，至前年14歲生日前最後一次遭性侵後，終把事件告之朋友，其母亦輾轉得悉事件，最終報警。涉案男生早前於裁判法院承認3項非禮及一項向16歲以下兒童作嚴重猥褻行為罪，今天（26日）於高院原訟庭法官李素蘭席前確認其答辯。法官決定先提取被告的感化、勞教中心、教導所及心理報告，將被告還押至5月17日判刑。

沒有案底的匿名被告「L.K.Y.」被控於2018年7月至2020年11月期間，4度在自己及表妹X的家中性侵當時只有11至13歲的X。案情指X的父親是被告的舅父，2家人關係親密，被告與X不時分別到對方家中留宿。首2宗控罪在被告家發生，被告趁X在他家中留宿，分別強吻她及把陽具放進她口中逼其口交至射精。被告其後又趁到X家留宿時2度性侵她，包括摸她胸部、手指插她下體。X更曾感覺到被告的陽具有碰到她下體。被告最後一次性侵她時，正值她14歲生日前一天，被告先給X500元，然後脫光衣服並要求X替他口交。X沒有理會，被告即穿回褲子，再撫摸X的胸部並要求接吻，最終X要把他趕出房間。

案情續指X最初因怕會影響2家人關係，沒有把事情告訴他人。但在最後一次事件後，她終把事件告之友人及友人的父親。其後X母親得悉事件，並召開家庭會議，被告承認性侵X並跪在地上表示會承擔責任。X於2020年11月尾因嚴重失眠到醫院求醫，把性侵事件告之醫生，最終報警。X其後接受精神科門診評估，被發現有適應障礙及創傷後遺症的表徵，且有自殘行為及自殺念頭。被告與X的WhatsApp紀錄顯示，被告稱自己小六起已喜歡X。控方今天向法官表示，X因不想提起事件，故拒絕再提取心理創傷報告，辯方則要求先提取被告的報告並押後求情，但透露被告及事主的父母今均有到庭支持被告。

案件編號：HCCC 13/2022