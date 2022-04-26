針對移居海外亂港者　葉劉：人大列負面清單褫奪國籍及居留權

移民潮下，持英國國民(海外)護照(BNO)移英及雙重國籍等議題，近日惹來城中熱議。曾任保安局局長的議員葉劉淑儀認為要針對部分移居海外、仍持續勾結外國勢力、反中亂港、推行港獨及觸犯《港區國安法》的港人，認為全國人大常委會可作出新的「決定」，解釋如何執行《中華人民共和國國籍法》第9條，例如列出「負面清單」，令上述取得外國國籍（含英國國籍）的港人喪失中國國籍，不用申報國籍變更，即時喪失香港居留權，隨後特區政府可修訂《入境條例》，褫奪上述人士的入境權。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀在報章撰文，指英國政府推出BNO「5+1」移英計劃，根本是違反《中英聯合聲明》的英方備忘錄，而且做法挑釁，志在分化港人。中國不承認雙重國籍，她認為處理雙重國籍事宜必需小心及平衡利弊，但需要針對處理那些移英或海外後，持續勾結外國勢力、活躍於反中亂港活動、觸犯《港區國安法》的港人，更以已流亡美國的張崑陽為例，有報道指張與美國國務院高級官員會面，游說美國制裁香港的指定國安法官等，有關行為已涉嫌觸犯《港區國安法》，這些人不應繼續擁有中國國籍及香港居留權。

在法理依據方面，她認為人大常委會作出新的「決定」，解釋如何執行《中華人民共和國國籍法》第9條，例如列出「負面清單」，聲明若這些人繼續從事反中亂港、危害國家安全的活動，他們取得外國國籍（含英國國籍），就會喪失中國國籍，不用申報國籍變更，即時喪失香港居留權。她又指根據香港的《入境條例》，喪失了香港居留權的前永久性居民，仍會有入境權，他們可以進入香港居住、工作、經商、讀書，沒有任何逗留時間和條件限制，而特區政府亦可在人大常委會作出新的「決定」後，修訂《入境條例》，褫奪上述人士的入境權，屆時這些「前港人」便只能像一般英國籍人士般，需申請簽證才能來港。