嚴重抑鬱母落藥殺16歲女兒　今認誤殺下月判刑

患抑鬱多年的婦人，3年前因女兒感情及健康問題而感到徬徨無助，決定與女兒同歸於盡，先在葡萄酒內混入安眠藥，趁女兒熟睡鎅其手腕並掐其頸，然後自撰遺書站出窗外準備跳樓，幸有鄰居揭發救回婦人一命，惜女兒已返魂無術。該婦人原被控謀殺罪，但控方接納她因精神問題犯案減省刑責，她遂今（26日）在高院原訟庭承認誤殺罪。辯方求情稱，事件其中一個觸發點是2019年社會動盪，令她情緒受影響，她並不為意自己的行為，又稱失去女兒已是對她最大懲罰。法官陳慶偉形容事件可悲，押後至5月17日判刑，期間為被告索取背景及感化報告。

現年54歲的無業被告郭蓮彩，與16歲女死者徐樂頤居於天水圍天恒邨，她亦有一個兒子，但案發時已搬離。案情指，2019年10月10日早上6時許，有鄰居見被告危坐單位窗邊，於是報警。警方及消防到場破門入屋，把語無倫次、手腕有傷的被告帶到安全位置，同時發現死者陳屍睡房睡床，身上披着毯子，手腕有明顯刀傷，床的另一端有把8吋長生果刀。警誡下被告指「我覺得個女變咗，所以我畀咗啲安眠藥佢飲，然後用生果刀殺咗佢。殺咗佢，我都唔想做人，我都有鎅自己。」

被告後來向警方說，死者患了感冒，病入膏肓，她無力付醫藥費，感到無助。當日她突然想到要殺人，於是把50粒安眠藥及一些抗抑鬱藥混在葡萄酒內，訛稱是醫生開的藥，並交給死者喝，再趁死者睡着時用刀鎅其手腕。雖然她知道死者已經「走咗」，但還是給死者煮了碟午餐肉，又寫了封遺書，打算跳樓。相關報告顯示，死者直接死因是被人掐頸。被告患抑鬱症，自2004年開始需定時接受治療，她曾在覆診時表示，她對死者拍拖感擔心，又被2019年的示威影響。她不時覺得頭痛，而且經常失眠。醫生診斷案發時被告是受嚴重抑鬱影響。

案件編號：HCCC 237/2021