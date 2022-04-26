文憑試中文科28人赴竹篙灣應考　考生指白話文哲學概念多難掌握

文憑試中國語文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷今日(26日)開考，有4.45萬名考生報考，分別有10名正檢疫及18名確診考生，須於竹篙灣社區隔離設施應考。卷一閱讀能力的課外篇章，其中白話文來自同一作者，即內地哲學家周國平的《一個人和三個人稱》及《每個人都是一個宇宙》，另外，三選一的作文題目，其中一題考生須代入做「校服」，以記敍抒情文寫「校服的自述」。

閱讀卷甲部指定篇章佔分30%，今年考核篇章包括《論仁、論孝、論君子》、《逍遙遊》及《魚我所欲也》等。乙部閱讀能力考材佔分70%，除了周國平兩篇白話文，另有《說苑．至公》及《莊子．大宗師》等三篇文言文。寫作卷考生須三選一，其中第二題為圖畫題，圖畫有一男生吃自助餐，考生要以「得不償失」寫題作文。

寶安商會王少清中學為其中一個考場，考生余同學認為，今年閱讀卷兩篇白話文篇章哲學概念偏多，與過往的試卷「差很遠」。他在作文選擇了「得不償失」，指人不着重個人利益會對社會造成嚴重後果，他指自己擅長寫記敍文，但因要代入校服，想不到立意，未能寫記敍文，有些失望，他對自己考得好成績信心不大。