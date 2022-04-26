卵巢癌復發機率逾8成　治療費難負擔　婦團促納治療藥入安全網

母親節將至，當日(5月8日)同樣亦是世界卵巢癌日，有婦科專科醫生表示，卵巢癌復發率高，惟近年標靶藥物進展快速，可大幅延長腫瘤復發時間，有效維持及鞏固治療，惜藥費太高昂，每月須3至5萬港元，令大部分患者望而卻步。卵巢癌關愛組一項調查發現，95%患癌受訪者擔心無能力支付藥費，促港府盡快將有效用和受國際認可的維持治療標靶藥物納入藥物名冊，令該款藥可成為資助藥物。

卵巢癌位列本港女性常見癌症第6位，死亡率為婦科癌首位，而死亡中位數更時所有女性患癌中最年輕，僅62歲；加上復發率高，85%晚期卵巢癌患者在一線治療後會出現復發，治療過程倍受煎熬。婦科腫瘤專科醫生謝嘉瑜表示，卵巢癌的成因暫不明，惟相信與卵巢長時間不斷排卵有關，患者常見的症狀包括肚脹、腹部不適、小便頻密、大便困難及食欲變差等。她指，卵巢癌死亡率高，是因為早期卵巢並無明顯症狀，難以發現，堪稱沉默的殺手。而且卵巢位於盆腔內，無法直接觀察，令檢查有一定困難。此外，85%晚期卵巢癌患者在治療後會出現復發，而每次復發後患者存活期均會下降。

卵巢癌關注組早前訪問21名患該癌症的人士，當中7成人患3至4期卵巢癌，逾5成受訪者首次確診年齡為50歲以下，逾3成以標靶藥物進行維持治療，其中有位患者已持續使用標靶藥30個月，有效控制病情。不過，對於每月3至5萬港元的藥費，有95%受訪者擔心無能力支付，主因5成受訪者無固定收入，7成受訪者表示，可能因自費藥物昂貴而考慮放棄維持治療。關愛組促港府盡快將有效用和受國際認可的維持治療標靶藥物納入藥物名冊，為患者增治療希望，及紓緩抗癌心理壓力及經濟壓力。