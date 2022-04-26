海關擬開發資訊科技基建設施　加強數據分析資訊保安

香港海關近年推行「智慧海關」，正建議開發「智慧海關資訊科技基建設施」，以便把資訊科技基建遷移至雲端設施、提升海關的數據分析能力，以及加強資訊科技保安。海關計劃在今年7月或前向財委會申請撥款，以便在今年內展開有關的採購程序，「基建設施」目標於2026年第4季全面投入服務。

擬議的「智慧海關資訊科技基建設施」將開發3個主要組成部分，包括雲端設施、海關大數據應用系統、加強資訊科技保安。海關指，現時共使用56個資訊系統以協助執行不同工作，雲端設施可將不同資訊系統的運算、儲存和網絡資源因應實時需要作出調整，令資訊科技資源得以更佳運用；大數據系統則提高海關採集數據的效率和質量，作實時分析，提升偵查和打擊罪行的能力；加強資訊科技保安則可鞏固對敏感數據、資訊系統，以及相關伺服器和端點裝置的保護。

海關指推行有關建議，預計將於2022/23至2026/27內5個年度，涉及非經常開支3億1,561萬港元。此外，推行有關建議需要設立項目團隊負責項目管理、採購、進行系統分析及設計等，預計將在上述5個年度期間涉及非經常員工開支2,945.9萬港元。