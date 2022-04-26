參與暴動被控後潛逃逾年　男生認罪判入教導所

男學生於2019年9月在旺角參與示威及縱火而被控，惟他在前年4月缺席法庭聆訊，事隔逾1年後方再被拘捕歸案。他早前承認暴動及沒有按照法庭的指定歸押2罪，今天（26日）在區域法院被判入教導所。法官胡雅文指，雖然他參與的暴動規模不算最大，案情亦非最嚴重，但強調暴動是嚴重罪行，破壞社會安寧，故刑罰需具阻嚇性。

控罪指，現年18歲的被告曾俊傑於2019年9月22日，在太子道西與彌敦道交界參與暴動，及在2020年4月27日，沒有合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。被告原面對的縱火罪，則獲准保存於法庭檔案不予起訴。辯方今進一步求情指，被告已感到後悔，考慮到被告已還押約1年，希望法庭判被告入勞教中心，以免刑期過長。不過法官認為，勞教中心不能反映控罪嚴重性，拒絕辯方建議。

案情指，2019年9月22日晚上，逾百名示威者在旺角警署對開示威，他們不但用雷射筆照射警員，更燃燒垃圾桶、紙皮等。期間被告站在示威者前方，撐着雨傘，又向火堆投擲物品助燃。被告其後在弼街被捕，當時他戴着防毒面具、面巾和護甲，警員在其背包內搜出曾載有易燃液體的樽。同年9月26日，被告在九龍城裁判法院獲保釋，但他沒有在翌年4月到庭應訊，法庭遂發拘捕令。至去年5月10日，警方在秀茂坪再次拘捕被告。

案件編號：DCCC 556/2021