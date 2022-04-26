今增347確診　包括12宗輸入病例　再多13學校呈報個案

第5波新冠肺炎疫情未息，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(26日)新增347宗確診，其中有142宗為快測呈報個案；確診病例中有12宗屬輸入個案。第5波至今累計個案共1,190,007宗。今增13宗學校呈報個案，涉及10名學生及3名教師。另增7宗死亡個案，第5波截至目前共有9,061名死者。

輸入個案當中，其中3名患者乘國泰航空CX252航班抵港，國泰由倫敦希斯羅來港客機將禁飛7天；另有兩宗病例乘SQ882航班，自新加坡入境。餘下7宗在較早前抵港，其中3宗分別來自印尼、南非、新加坡，均為抵港第12日確診，3人均曾於3月於外地感染，病毒量高，故相信是二度感染(復陽)個案。

由衞生署公共衞生化驗服務處分析的110宗確診個案中，沒人感染Delta變種，106均疑染Omicron，餘下有4宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。另外昨日(25日)沒新增院舍爆疫。而在現有爆疫院舍中，其中3間安老院舍及1間殘疾人士院舍有新增個案，共涉10名院友。張續指，老人院舍本身是高危地方，若累積多宗個案，當局會落場視察等。

張竹君續指，現在疫情仍有很多確診個案，過去4波疫情最多只是百多宗確診，現在只在老人院及學校分析個案，要再研究不同情況方可做個案追蹤。疫苗通行證方面，希望打完針先在不同處所、例如食肆除口罩食飯有風險，可以爆發個案，若打了針更安全。