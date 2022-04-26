再多7新冠患者離世　第5波累計9061人病亡

本港新冠肺炎疫情趨緩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(26日)表示，新增7宗死亡個案，其中一名91長者歲在本月24日離世，餘下6宗為昨日(25日)離世，涉及1男5女，年齡介乎75至96歲，其中有4人來自院舍，3人無打針，2人已打1針。第5波截至目前共有9,061名死者，病死率為0.76%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時仍有1,868名病人留醫，再多2人危殆，3人嚴重，目前有16人在深切治療部留醫。過去1日亦再多255名病人康復，其中160人已出院。另外，再有4名病人入院後揭染疫，其同房的10人列緊密接觸者；至今有共22,296名醫護確診新冠肺炎，其中21,712名員工已康復及返回工作崗位。

劉表示，現時有190劑阿斯利康新冠口服抗體藥送到各公立醫院，不過他強調，該口服抗體藥並不能取代疫苗接種，患者第一件事仍要打針。他又指，現階段院方會選擇幹細胞移植的患者處方首批藥物，因他們的免疫系統會較差，該藥物可令他們可以有更多抗體保護。截至昨日，醫管局共處方27,500劑兩款新冠口服藥物予確診患者。