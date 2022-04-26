涉2019年9.29包圍政總　3男子暴動罪成候判

2019年9月29日港島區爆發示威衝突，當日逾500名示威者包圍金鐘政府總部，有人向政總投擲汽油彈引起火警。警方其後作出驅散行動，期間拘捕3名男子，控告他們參與暴動罪。3人否認控罪於區域法院受審，至今天（26日）被裁定罪成，須還押至5月24日判刑，期間待索取背景報告。

3名被告依次為莫震宇（36歲，音樂製作）、楊樂謙（21歲，學生）及李其浚（24歲，電腦技術員）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外連同其他身份不詳的人士參與暴動。控方指，當日下午1時，大約2萬名示威者從銅鑼灣發起遊行，沿軒尼詩道及金鐘道，向政府總部前進，而該遊行未得警方批准。2小時後，逾200名黑衣人開始佔據政總外的夏𢡱道。其後局勢逐漸升溫，政總外有超過500人聚集，他們向政總投擲汽油彈、磚頭及硬物，更引起火警。警方發出警告無效後，進行驅散。首被告被目擊向警員掟磚而被捕，另外兩名被告則在夏𢡱道上逃跑時被捕。

法官陳廣池裁決時表示，當日在政總發生大規模暴動事件，情況可謂觸目驚心，有示威者目無法紀地用物件擲向政總及在內的執法人員，示威者更配有眼罩、防毒面具等裝備，且有組織及協調性。法官又不接納辯方對控方證人證供的批評，認為控方證人在盤問下不見動搖，又認為辯方指有被告或只是旁觀等，乃一廂情願的說法。各被告於相若時段，在發生暴動的現場或附近被捕，且他們分別有防毒面具、頭盔、護臂、雷射筆、口罩及波子等裝備，法官不相信他們乃突然的及被動的出現在現場，亦不信3人是過路或旁觀者，裁定他們是參與非法集結及暴動的人士，裁定3人罪成。

案件編號：DCCC 969/2020